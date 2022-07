Após boatos, Boca Rosa nega romance com jogador do Palmeiras: 'galera criativa'

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, negou romance com o jogador do Palmeiras, Joaco Piquerez. O posicionamento foi publicado no Twitter, na noite desta terça-feira (12), após colunista Peterson Ivo compartilhar que ela estaria vivendo um affair.

"Tô o dia inteiro enfiada em reunião e quando tenho um tempo pra respirar, vejo que me arranjaram um jogador de futebol que eu nem conheço. E do Palmeiras ainda, pq a galera é criativa", escreveu.

Boca Rosa Ex-BBB "Tá complicado essa galera que cria fake news adoidado sem a menor responsabilidade".

Boatos de affair

Segundo o colunista Peterson Ivo, os dois teriam ficado recentemente em uma festa privada em São Paulo e que estariam se conhecendo melhor.

No entanto, a assessoria do jogador informou ao Uol que Piquerez nunca viu a influenciadora pessoalmente.

