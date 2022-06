Filho de Fred e Boca Rosa posa com uniforme do Fortaleza antes do jogo contra o Atlético-MG

Os fãs do influencer digital Fred, do canal Desimpedidos, foram surpreendidos com uma postagem no Instagram onde o seu filho, o pequeno Cris, aparece vestido com o uniforme do Fortaleza.

Na postagem, Cris está com as cores do Tricolor sentado na casa da sua avó. Na legenda, Fred definiu o momento como: "Nossos sábados".

Quem é Cris?

O bebê Cris é fruto do relacionamento entre Bianca Andrade, 26, também conhecida como Boca Rosa, e Fred, 31, do canal Desimpedidos. O casal se separou no final de abril, meses após o filho nascer.