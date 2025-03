Brasil x Colômbia pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (20), contra a Colômbia, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Na tabela, o Brasil é o 5º colocado com 18 pontos, e vem de empate contra o Uruguai, por 1 a 1 em Salvador, ainda em 2024. Já a Colômbia, vem de derrota para o Equador, mas está em 4º, com 19 pontos, um a mais que o Brasil.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Sportv, Globoplay

PALPITES

COMO CHEGA O BRASIL

Nas primeiras rodadas duplas de 2025, o Brasil terá duas 'pedreiras', contra a Colômbia nesta quinta, e diante da líder Argentina, na terça (25), no Monumental de Núñez.

Para os dois jogos, o técnico Dorival Júnior continua convivendo com cortes de convocados. Ele cortou o atacante Neymar, o lateral Danilo e o goleiro Ederson.

Para o lugar deles, foram chamados: Alex Sandro, do Flamengo, Endrick, do Real Madrid, e Lucas Perri, do Lyon.

Na véspera da partida contra a Colômbia, Dorival analisou o confronto válido pela 13ª rodada das Eliminatórias.

A Colômbia tem uma estrutura de jogo muito bem definida, são 30 jogos do treinador, os jogadores já muito bem definidos em suas funções e posições. Com certeza teremos um jogo muito complicado, jogado, por que é uma equipe que joga e propõe e busca variações." Dorival Junior Técnico da Seleção Brasileira

Legenda: Dorival Junior avaliou o confronto com Colômbia nesta quinta pelas Eliminatórias Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico comandará a 15ª partida pela Amarelinha e conta com um retrospecto de seis vitórias, sete empates e uma derrota, com 22 gols marcados e 12 sofridos. Após um ano à frente da Seleção, o técnico está confiante no encaixe rápido da equipe.

"Os jogadores têm um entendimento muito melhor do que estamos buscando. Tivemos o período da Copa América como treinamento, também muito importante. A evolução vem acontecendo, tenho uma convicção muito grande de que esta equipe está perto de um acerto, espero que aconteça rapidamente."

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL:

Alisson, Vanderson, Marquinhos, Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo e Raphinha; Vini Jr e João Pedro. Técnico: Dorival Júnior

COLOMBIA:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz (Arias), Dávinson Sánchez, Lucumi e Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Portilla e Juan Quintero; Luis Diaz, Jhon Arias e Rafael Borré.. Técnico: Néstor Lorenzo