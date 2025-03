Antero Neto se emociona após última transmissão no SVM; assista

“Sou muito grato por todas as oportunidades no SVM: cobrir Copa do Mundo, Copa das Confederações, grandes momentos esportivos. Também pela oportunidade de um ter um crescimento profissional fora dos microfones, no campo da gestão. Tudo isso me deu mais experiência para conseguir alçar novos voos. Estou me sentindo preparado e confiante, e esse período do SVM me ajudou muito para isso”, disse Antero