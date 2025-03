Jogo do Ceará pela Copa do Nordeste terá reconhecimento facial em mais setores; veja quais

O duelo entre Ceará x Juazeirense, válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, ganha a expansão do reconhecimento facial em mais dois setores. Na ocasião, para quem for assistir ao jogo na Superior e na Inferior Central, terá que ter o processo realizado da biometria.

“A implantação da biometria facial é um marco importante para a segurança e a organização dos eventos esportivos no Ceará. Iniciamos este processo no último sábado (15), com o jogo entre Fortaleza e Ceará, e o balanço inicial é positivo. A entrada dos torcedores nos setores com reconhecimento facial foi tranquila, o que demonstra a eficiência do sistema”, ressaltou o secretário do Esporte do Estado, Rogério Pinheiro, após a adoção e implantação do sistema de reconhecimento no Clássico-Rei realizado pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense.

Além do jogo desta quarta-feira (19), a Secretaria do Esporte do Estado anunciou o cronograma em relação ao sistema do reconhecimento facial para os próximos jogos que acontecerão na Arena Castelão. O link para cadastro dos torcedores é facialcastelao.eleventickets.com.

Confira a programação:

19/03/2025 (Ceará x Juazeirense-BA): Mantêm-se os portões que já possuem acesso exclusivo por reconhecimento facial, adicionando os setores Inferior Central e Superior Central. Nos demais portões, serão mantidos os moldes anteriores;

22/03/2025 (Ceará x Fortaleza): Mantêm-se os portões que já possuem acesso exclusivo por reconhecimento facial, adicionando o setor Inferior Norte. Nos demais portões, serão mantidos os moldes anteriores;

A confirmar (Fortaleza x CRB-AL): Mantêm-se os portões que já possuem acesso exclusivo por reconhecimento facial, adicionando o setor Inferior Sul. Nos demais portões, serão mantidos os moldes anteriores;

29/03/2025 (Fortaleza x Fluminense-RJ): Mantêm-se os portões que já possuem acesso exclusivo por reconhecimento facial, adicionando os setores Superior Norte e Superior Sul, alcançando a totalidade do Estádio.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto