Após vencer Juazeirense, Ceará segue invicto como mandante na temporada 2025

O Ceará venceu a Juazeirense por 2 a 0 em mais uma rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, a equipe comandada por Léo Condé chegou a nove jogos de invencibilidade na temporada como mandante. As equipes se enfrentaram na Arena Castelão nesta quarta-feira (19).

Prestes a estrear na Série A e com vantagem na briga pelo título do Cearense, o Alvinegro soma sete vitórias e dois empates em 2025. O grupo já iniciou as disputas do estadual, do Nordestão e da Copa do Brasil.

O Alvinegro volta a campo no sábado (22), quando enfrenta o Fortaleza na disputa pelo 47º título do estadual. O duelo será às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

