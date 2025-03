Vitória demonstra interesse em contratar o atacante Marinho, do Fortaleza

Com a janela de transferências aberta até o dia 11 de abril, para contratação de atletas que disputaram os Estaduais, o Vitória demonstrou o interesse em contratar o atacante Marinho, do Fortaleza. A informação é exclusiva do Diário do Nordeste. O atleta tem contrato com o Tricolor de Aço até o final de 2025.

O Vitória entrou em contato com o staff do atleta, disposto a pagar a multa rescisória, caso a negociação aconteça nesta janela, ou em fechar um pré-contrato em junho, nos seis meses que antecedem o fim do atual contrato.

O Diário do Nordeste procurou o Fortaleza, que foi enfático em dizer que as chances são nulas desse avanço acontecer. Marinho está no clube desde 2023, tem 82 jogos, 14 gols e nove assistências.