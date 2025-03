João Ricardo diz que Fortaleza passa por momento difícil e admite: 'decepcionamos'

O Fortaleza empatou com o Ceará em duelo válido pelo jogo da volta da final do Campeonato Cearense e, com isso, perdeu o título do Estadual. Em meio ao momento negativo do time, o goleiro João Ricardo lamentou a derrota, admitiu que a equipe está devendo e agradeceu o apoio do torcedor.

"Acho que o momento da equipe do Ceará desde o início da competição foi melhor mas a gente lutou. Não faltou entrega, principalmente no jogo de hoje. Lamentamos, falhamos, queríamos muito o título. É agradecer ao torcedor que veio e compareceu. Torcedor fez a parte do torcedor, apoiou desde a chegada do ônibus, no hotel e no momento final. Então, não podemos ser hipócritas e não agradecer a eles. Sabemos que decepcionamos e pedir que o torcedor confie e continue apoiando. Estamos num momento difícil mas acho que com o apoio do torcedor, a gente sai mais fácil (da fase negativa)” João Ricardo Goleiro do Fortaleza

A PARTIDA

O Fortaleza lutou, mas não conseguiu reverter o revés da partida de ida. Após o primeiro tempo truncado, Gastón Ávila entrou no lugar de Brítez, que voltou a sentir o tornozelo, e foi expulso com menos de 5 minutos em campo após entrada forte em Fernando Sobral. Vale ressaltar que o mesmo foi quem cometeu o pênalti que deu a vitória para o Ceará no primeiro jogo da final.

Mesmo com um a menos, Lucas Sasha abriu o placar para o Leão - repetindo o feito de marcar na final do Estadual de 2023 - mas não foi suficiente. Pedro Raul, de cabeça, empatou o jogo e deu o título para o Alvinegro.

O Tricolor do Pici agora tem como objetivo, mais que mudar a página, performar melhor e superar esses jogos sem vencer. O próximo confronto do Leão já acontece nessa quarta (26), contra a equipe do CRB-AL na Arena Castelão, em duelo válido pela Copa do Nordeste.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto