Raphinha fala sobre Argentina x Brasil: 'porrada neles'

O atacante Raphinha trouxe uma polêmica a mais para o clássico entre Argentina x Brasil, nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao ex-jogador Romário, o atual camisa 11 da Seleção Brasileira usou a expressão ‘porrada neles’ para se referir aos rivais argentinos no jogo.

“Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser”, respondeu.

A declaração foi muito repercutida nos jornais argentinos. No retrospecto recente, o Brasil não vence a Argentina há quatro partidas, sendo três derrotas e um empate. O último resultado positivo foi em julho de 2019, quando venceu por 2 a 0, pela Copa América, com gols de Gabriel Jesus e Firmino.

Na tabela de classificação, na briga por vaga no Mundial, a Argentina lidera as Eliminatórias, com 28 pontos. O Brasil está em 3º, com 21. O confronto é válido pela 14ª rodada.