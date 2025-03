Deyverson consta no bid e já pode enfrentar o Fluminense neste sábado (29)

Deyverson é oficialmente jogador do Fortaleza. Com tudo acordado, o jogador chegou à capital cearense e já foi, inclusive, registrado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode ser relacionado para estreia no Campeonato Brasileiro Série A neste sábado (29), às 18h30, contra o Fluminense, na Arena Castelão.

Após longa negociação, o Leão do Pici conseguiu fechar o acordo junto ao atacante e o Atlético Mineiro, seu antigo clube. O atacante foi hoje ao Centro de Excelência Alcides Santos e assinou o contrato até 2027.

Com vínculo de três anos, Deyverson chega para reforçar o setor ofensivo do Leão e vai disputar posição com Lucero, enquanto Renato Kayzer negocia sua ida para o Vitória, conforme apurou o Vitória-BA.

* Sob supervisão de Vladimir Marques