Deyverson é o novo reforço do Fortaleza; contrato vai até 2027

O atacante Deyverson é o novo reforço do Fortaleza. As equipes chegaram a um acordo nesta quinta-feira (27). O jogador de 33 anos é aguardado para assinar contrato com a equipe cearense e fazer exames médicos. Além do vínculo até 2027, ele terá um salário maior que o recebido no Atlético-MG. As informações são do ge. O atleta, que tem sido pouco aproveitado no Galo, chega para reforçar o setor ofensivo do Leão.

Ano passado, o atleta atuou em 33 partidas, marcou oito gols e deu três assistências. Em 2025, o centroavante atuou em dez partidas e marcou dois gols. O Tricolor do Pici fez a proposta pelo jogador, confirmada pelo próprio Cuca, técnico do Galo.

"O Deyverson recebeu uma proposta de três anos de trabalho. Isso é uma situação complexa, você tem que pensar em tudo...'ah, mas quando o Deyverson veio do Cuiabá, nós abrimos as portas pra ele'. Sim, mas hoje o Fortaleza oferece três anos de contrato. Ele tem 34 anos, tem a mãe com câncer, tem duas pensões pra pagar, e busca o futuro, a independência dele, mesmo com 34 anos, até os 37", afirmou o treinador em entrevista coletiva após o título mineiro.

No último sábado (22), quando o Fortaleza disputou a final do Campeonato Cearense, o atacante postou uma foto na rede social. Na imagem, Deyverson mostrou que acompanhava a partida durante o descanso. A publicação foi apagada pouco depois.