Rebecca e Carol conquistam ouro em etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

A cearense Rebecca e a parceira Carol Solberg conquistaram o primeiro ouro da dupla neste domingo (30), no México. A dupla disputou a etapa de do Circuito Mundial de Vôlei de praia em Quintana Roo. Para levar o título, elas venceram as americanas Cannon e Kraft por 2 sets a 0 (21/13 e 21/17).

A dupla se formou em novembro de 2024, com foco nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas, foram eliminadas na rodada 12.

O Brasil vai sediar as duas próximas etapadas do Elite 16. A primeira será entre os dias nove e 13 de abril, em Saquarema, no Rio de Janeiro. A outra vai ocorrer em Brasília entre 16 e 20 de abril.