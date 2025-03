Ceará participa de torneio internacional na base com Porto e Paris Saint-Germain (PSG)

Com uma das principais categorias de base do Nordeste, o Ceará concedeu mais um passo histórico na consolidação do trabalho: participar de forma inédita de um torneio internacional Sub-17. O Vovô é o único convidado brasileiro do Festival d’Amour, evento na França, com adversários do exterior.

Inicialmente, o time alvinegro está em um grupo com Porto-POR, Sparta Rotterdam-HOL, Stade de Reims-FRA e Le Havre-FRA. Além dessas equipes, a competição reúne também times como Braga-POR, KAS-BEL, Paris Saint-Germain (PSG), Lyon-FRA e Paris-FRA.

Pelo regulamento, os quatro melhores colocados na classificação geral dos dois grupos da competição farão semifinal e, os classificados nesta segunda fase, a decisão.

“É um feito inédito na história da base do Ceará. Primeira competição internacional que iremos disputar, competição esta que dará aos atletas uma oportunidade de enfrentar gigantes do futebol europeu, bases consolidadas da Europa e, com certeza, proporcionará uma vivência cultural e em alto nível no futebol. Outro ponto importante a destacar é a internacionalização da marca do Ceará, que será exposta na França, junto com outros gigantes europeus”. Israel Portela Diretor da base do Ceará

As partidas serão em junho deste ano na cidade de Plougonvelin, na região da Bretanha. Estarão nas disputas 16 equipes de países como França, Portugal, Bélgica, Costa do Marfim e Holanda.