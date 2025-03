Especulado no Fortaleza, Deyverson posta foto assistindo final do Campeonato Cearense

Em meio à negociação com o Fortaleza, o atacante Deyverson fez postagens enigmáticas nas redes sociais durante este final de semana, enquanto ocorria a final do Campeonato Cearense. O jogador do Atlético Mineiro publicou uma foto com a legenda "descansando" enquanto acompanhava um jogo do Fortaleza na sua televisão, logo o após a postagem foi apagada. Em outra publicação, o atleta repostou um vídeo em que um torcedor do Galo pede: "não vai embora Deyverson".

Legenda: Jogador postou no story do Instragram acompanhando o jogo entre Ceará e Fortaleza, no último sábado (22) Foto: Reprodução

O Fortaleza apresentou uma proposta por Deyverson. O técnico Cuca, do Galo, confirmou a proposta em entrevista e afirmou que é tentadora por conta do tempo de contrato. Ainda segundo o treinador, a proposta seria de três anos de contrato. Porém, o Diário do Nordeste apurou que, mesmo com a oferta, Cuca tem o desejo de contar com o centroavante no elenco mineiro. A decisão está nas mãos do jogador.



Em meio ao impasse nas negociações, um dos gestores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da equipe mineira, Rafael Menin, afirmou: "Fica. É um jogador que a gente conta, com o Deyverson, um atacante importante. Vamos trabalhar, vai dar certo". A declaração foi feita no sábado (15), depois do título do Campeonato Mineiro.