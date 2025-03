Jogadores e comissão do Ceará ganham premiação em dinheiro por título estadual; veja valor

A diretoria do Ceará vai premiar financeiramente os jogadores do elenco do Vovô e os membros da comissão técnica após a conquista do Campeonato Cearense 2025. O Diário do Nordeste apurou que o valor total será de R$ 500 mil.

Este valor será repartido entre jogadores e membros da comissão técnica. No futebol, esta premiação financeira após uma conquista é tradicionalmente conhecida como “bicho”, e costuma incluir todo o elenco e a comissão do clube vencedor.

Legenda: Pedro Raul com a medalha de Campeão Cearense pelo Ceará Foto: DAVI ROCHA / SVM

O valor deste “bicho” é inclusive superior à premiação que o Ceará recebeu pelo título estadual. Após a conquista do Campeonato Cearense, o Vovô embolsou uma premiação de R$ 350 mil, destinada ao campeão do torneio estadual.

O Ceará empatou em 1 a 1 com o Fortaleza no último sábado (22), na Arena Castelão, e confirmou o seu 47º título do Campeonato Cearense. Com isso, tornou-se o maior campeão do estado, à frente do rival Fortaleza.