Pedro Raul: o centroavante que o Ceará tanto esperou, chegou e já se provou

Poucas vezes, uma contratação funcionou tão bem como a chegada de Pedro Raul no Ceará. O clube demorou para anunciar um camisa 9, a grande prioridade desde o fim de 2024, mas é fato que o centroavante se firmou com um desempenho espetacular: seis participação em gols em seis jogos.

O grande ato ocorreu no último sábado (22), ao empatar, de cabeça, a final contra o Fortaleza em 1 a 1, na Arena Castelão, em resultado que decretou o título cearense para o Vovô. Se havia dúvidas sobre a performance, condição física ou até confiança em campo, é fato que Pedro Raul já se pagou.

Ao todo, desde a chegada em Porangabuçu, marcou cinco gols e deu uma assistência. Em apenas um mês, se tornou artilheiro do time, além do herói do bicampeonato.

O momento é tão positivo que supera inclusive os números que teve no Corinthians entre 2024 e 2025. No clube paulista, onde foi contratado por R$ 25 milhões junto ao Toluca-MEX, esteve em campo em 38 partidas, conseguindo quatro gols e uma assistência. O contrato é até o fim de 2028.

Assim, o atleta de 28 anos se tornou uma referência do elenco comandado por Léo Condé. Para além do primeiro mês, a torcida vai depositar esperanças também para a Série A, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Os desafios estão postos, há expectativa do anúncio de Lelê, do Fluminense, como uma nova alternativa para a posição, mas Pedro Raul larga como titular inquestionável agora.

No fim, méritos também para o departamento de futebol alvinegro. Na cobrança da torcida, o discurso era de que “é preciso um tiro certeiro”, “não pode chegar qualquer um para a posição”, “ele vai demandar investimento”, e com o tempo, a priori, funcionou, com salário de cerca de R$ 700 mil divididos com o Corinthians, o modelo de negócio é excelente e ainda se adequa à realidade financeira do Ceará, que tem uma folha salarial atual de aproximadamente R$ 6 milhões mensais.