Ceará avança em contratação de atacante Lelê, do Fluminense

O Ceará negocia a contratação do atacante Lelê, do Fluminense. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô mantém contato avançado com o staff do atleta e tenta agora um acerto junto ao clube carioca.

A expectativa é de um desfecho positivo por empréstimo até o fim de 2025. Com 27 anos, o centroavante se destacou pelo Volta Redonda-RJ em 2023, tendo 70% dos direitos econômicos comprados pelo Fluminense naquela temporada por R$ 4 milhões, vínculo até dezembro de 2028.

No início deste ano, o Ceará já havia demonstrado interesse na contratação de Lelê e chegou a avançar nas tratativas. A contratação, no entanto, não foi concretizada naquele momento por conta do acerto do Vovô com Pedro Raul, emprestado pelo Corinthians.

Ao longo do último mês, o técnico Léo Condé e sua comissão técnica avaliaram as opções ofensivas do elenco do Ceará e optaram por solicitar a contratação de mais um atacante, o que fez o Vovô retomar as conversas com Lelê.

O atacante de 27 anos também interessa a outras equipes, como o Juventude, que segundo o ge também abriu conversas para tentar viabilizar a contratação do atacante do Fluminense. No time carioca desde 2023, o atleta de 27 anos soma 53 partidas, com oito gols marcados e cinco assistências.