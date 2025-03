Ceará libera check-in para Clássico-Rei contra o Fortaleza na final do Cearense

A realização de check-in para sócios-torcedores do Ceará para o Clássico-Rei contra o Fortaleza, pela final de volta do Campeonato Cearense 2025, já está liberada. A venda de ingressos ainda não teve sua data divulgada pelos clubes.

Os times se enfrentam no próximo sábado (22), às 16h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela partida de volta da final do Campeonato Cearense 2025. No jogo de ida, o Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0.

Check-in

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

As finais do Campeonato Cearense terão transmissão ao vivo dos veículos do Sistema Verdes Mares, como TV Verdes Mares, ge.globo, rádio Verdinha 92.5, YouTube do Jogada e tempo real do Diário do Nordeste.