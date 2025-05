Cearense Mateus Maia faz gol na final e conquista Champions League de futsal

Cearense Mateus Maia é campeão da UEFA Champions League de futsal pelo Palma. A final aconteceu na noite do último domingo (4), em Le Mans, na França. O time espanhol bateu o Kairat Almaty, do Cazaquistão, por 9 a 4 e conquistou seu terceiro título consecutivo no torneio.

No segundo tempo, a equipe da ilha de Mallorca, que já vencia por 3 a 1, ampliou o placar com protagonismo dos brasileiros. Fabinho fez quatro gols seguidos, Neguinho marcou o oitavo e Mateus Maia encerrou a contagem deixando o seu gol na final.



Além de Mateus Maia, o elenco do Palma conta com mais nove atletas brasileiros: Fabinho, Neguinho, Charuto, Thierry, Luan Muller, Henrique Barbieri, Machado, Bruno Gomes e Marcelo Augusto.