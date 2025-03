Cearense Mateus Maia é convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira de futsal

O cearense Mateus Maia, atualmente no Palma da Espanha, foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira de futsal. A lista foi divulgada na última segunda-feira (24) e tem como objetivo a disputa da final da Conmebol Liga Evolução. O Brasil enfrenta a Argentina, em Assunção, no Paraguai, nos dias 12 e 13 de abril.

O Brasil é o atual campeão da Zona Norte e enfrenta a Argentina, campeã da Zona Sul, em quatro partidas: duas entre as seleções principais e duas entre as seleções sub-20. O país que acumular mais pontos no total será a grande campeã.

"Só de estar com a camisa da Seleção já vai ser uma alegria imensa, um momento único, ainda mais contra a Argentina, que é um jogo que todo mundo gosta de jogar, é um clássico. Posso dizer que é um dos momentos mais marcantes da minha carreira, se não for o mais marcante, por ser a primeira convocação, por representar o meu país, por estar realizando um sonho de criança, representa muito para a minha carreira", comentou Maia em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.



O jovem, de apenas 21 anos, se destacou no futsal cearense e foi contratado pelo Minas Futsal, clube que disputa a Liga Nacional de Futsal (LNF), em 2021. No time mineiro, o atleta ganhou destaque com boas atuações, acumulou prêmios individuais como o de jogador revelação da LNF e melhor jogador jovem do mundo, ambos em 2022, e chamou atenção do time russo KPRF Moskwa. Novamente repetindo o bom desempenho, dessa vez no futsal europeu, Maia foi contratado pelo atual campeão Mundial e da Champions League, Palma Futsal.





​"A sensação é boa de ter me tornado uma referência hoje para alguns jovens, é muito legal isso. Assim como outros jogadores já foram minhas referências, hoje ser uma (referência) para alguns também é muito gratificante, sensação de dever cumprido." Mateus Maia

Torcedor do Fortaleza,e atuou por quatro equipes no estado: Bombeiros, Ceará, Frankana e Limoeiro. Além dos times federados, Maia também destacou o projeto Maranata, onde foi formado: "é ali no Pici, o projeto Maranata mudou a vida de muita gente, assim como mudou a minha, é um trabalho sensacional do professor Cláudio Marques, foi lá onde fui criado e formado, sou muito grato por todo mundo que me ajudou lá."