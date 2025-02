Ceará acerta contratação de atacante Pedro Raul, do Corinthians

O Ceará encaminhou a contratação do atacante Pedro Raul, do Corinthians. O clube aguarda detalhes burocráticos pontuais para anunciar o atleta de 28 anos, que assina um vínculo por empréstimo até o fim da temporada de 2025.

Internamente, a gestão alvinegra compreende que o centroavante se enquadra no perfil de elenco do técnico Léo Condé, que tinha como prioridade a busca por um camisa 9. Apesar do baixo número de gols nos últimos anos, o jogador foi artilheiro da Série A em 2022 pelo Goiás, com 19 gols, com bom domínio da grande área e jogo aéreo, aspectos que são carentes no atual grupo alvinegro. Logo, a aposta é na recuperação técnica do atacante.

Comprado pelo Corinthians por R$ 25 milhões junto ao Toluca-MEX em 2024, Pedro Raul tem contrato até 2028 na equipe paulista. Desde a chegada no Timão, disputou 38 jogos, com quatro gols e uma assistência. Na atual temporada, no entanto, perdeu espaço e foi acionado apenas seis vezes, com um único tento marcado.

Revelado pelo Cruzeiro-RS, acumula passagens também por equipes como Botafogo e Vasco. O atual centroavante do Vovô é o Aylon, com três gols marcados durante 2025. A comissão técnica também apostou no atacante Pedro Henrique mais centralizado, além do meia paraguaio Jorge Recalde.

Atacante do Fluminense estava no radar

Legenda: Lelê se destacou pelo Volta Redonda/RJ em 2023 antes de fechar com o Fluminense Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Em busca de um centroavante no mercado, a gestão do Ceará consultou diversos nomes. Nas últimas semanas, por exemplo, o Vovô buscou informações sobre o atacante Lelê, do Fluminense. No time carioca desde 2023, o atleta de 27 anos soma 53 partidas, com oito gols marcados e cinco assistências.

O Diário do Nordeste apurou, no entanto, que o acerto com Pedro Raul deve esfriar o interesse em Lelê por conta das outras opções disponíveis no elenco para a Série A.