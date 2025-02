Os motivos do Ceará para contratar Pedro Raul

O Ceará anunciou a contratação do atacante Pedro Raul, do Corinthians. Prioridade no mercado cearense, o atleta de 28 anos assinou por empréstimo até o fim de 2025 e chegou para concluir a busca por um centroavante: para a gestão, tem as características que faltavam ao elenco alvinegro.

Deste modo, o clube passa a contar com três opções de “camisa 9”, segundo o planejamento do departamento de futebol com o técnico Léo Condé: Pedro Raul, Aylon e Guilherme. O grande trunfo é justamente o perfil diferente de cada uma das alternativas para o setor ofensivo.

O novo reforço era um dos alvos de uma procura que se estendeu, mas chega com aval do treinador, escolha pelo projeto alvinegro e uma divisão de salários que o deixa na realidade financeira do clube. A experiência na Série A do Brasileiro, sendo artilheiro da edição de 2022, também intensificaram esse desejo - naquela edição, marcou 19 gols em 34 rodadas pelo Goiás, entrando na seleção do campeonato.

Como aspectos únicos no plantel, tem uma forte jogo aéreo, boa estatura e movimentação de pivô, com a possibilidade de atuar de costas para a marcação, com associações junto ao ataque. No fim, é um centroavante típico, que necessita retomar a confiança após a passagem pelo Corinthians, onde não se encaixou após ser comprado junto ao Toluca-MEX por R$ 25 milhões em 2024. Na carreira, tem passagens também por Atlético-GO, Botafogo, Kashiwa Reysol-JAP e Juárez-MEX.

Aylon e Guilherme

Legenda: Aylon tem 17 gols com a camisa do Ceará desde 2024 Foto: Felipe Santos / Ceará

Na avaliação do Ceará, o trunfo da contratação é a presença de um perfil distinto das opções atuais. No momento, Aylon é o titular na função. Com três gols na temporada, é o único remanescente da campanha de acesso e de melhor ataque da Série B, que tinha também Erick Pulga e Saulo Mineiro.

Taticamente, cumpre um papel importante na marcação e potencializa outros atacantes com uma movimentação diferente, em que se posiciona mais próximo dos meias e colabora com a armação. Assim, tem menos presença de área no contexto físico, mas compensa com um jogo mais coletivo.

Legenda: Guilherme marcou um gol em três jogos pelo time profissional do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

De modo estratégico, o clube trabalha com Guilherme como a 3ª opção. Além de valorizar um destaque do Sub-20, valorizando a transição das categorias de base para o profissional, o jovem de 19 anos tem a velocidade como ponto forte, sendo alternativa para um modelo tático de transição. Em campo, cai pelos lados e ataca a última linha: na equipe principal foram três partidas e um gol.

É fato que os desafios alvinegros são muitos. O plantel ainda necessita ser mais testado, inclusive. De todo modo, há um processo interno e nenhuma escolha de reforço é “por acaso”. Pedro Raul é o 17º reforço de um elenco que foi reformulado e ainda segue no mercado em busca de um volante.