Ceará anuncia contratação do atacante Pedro Raul

O Ceará anunciou a contratação do atacante Pedro Raúl neste sábado (22). O centroavante vem por empréstimo junto ao Corinthians até o fim de 2025.

O Vovô arcará com um pouco mais da metade do salário do atacante, com o Timão ficando com a outra parte.

O atacante de 28 anos desembarca neste domingo (23) em Fortaleza para se apresentar ao Vovô.

Pedro Raul fez uma grande Série A de 2022 pelo Goiás, quando marcou 19 gols e foi vice-artilheiro do certame.

Depois do brilho no Esmeraldino, o centroavante teve passagens apagadas por Vasco, Toluca/MEX e Corinthians. No Timão, fez apenas 38 jogos, com quatro gols e uma assistência. Na atual temporada, só fez 6 partidas e marcou um gol.