Fortaleza encaminha renovação de contrato com zagueiro Brítez; veja detalhes

O Fortaleza tem negociações muito avançadas para renovação de contrato com o zagueiro argentino Emanuel Brítez. O Diário do Nordeste apurou que o novo vínculo do jogador de 33 anos com o Leão deve ter duração de duas temporadas, até o fim de 2027.

O contrato atual de Brítez com o Fortaleza é válido até o fim de 2025. A partir de junho deste ano o jogador argentino poderia assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça, o que fez o Tricolor do Pici se antecipar para ampliar o seu vínculo contratual.

Legenda: Brítez e Titi comemoram gol do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/SVM

Com negociações muito encaminhadas, as partes devem chegar a um acordo em breve e a renovação deve ser comunicada oficialmente pelo Fortaleza. Na atual temporada, Brítez soma seis jogos e um gol pelo Fortaleza.

Brítez, de 33 anos, chegou ao Fortaleza na temporada 2022, vindo do Unión, do futebol argentino. Com a camisa tricolor, o zagueiro já soma 141 partidas disputadas. Ele é considerado um dos principais nomes do sistema defensivo de Vojvoda.