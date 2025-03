Veja como ficam os grupos das Eliminatórias da Copa após a definição da Liga das Nações

Os grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 estão definidos. As chaves foram conhecidas neste domingo, após a definição dos compromissos da Liga das Nações da Uefa. Cabeças de chave, Itália, Portugal, Dinamarca, Espanha, Holanda, Croácia e França agora conhecem seus adversários de olho no Mundial que será realizado ano que vem na tripla sede de México, Canadá e Estados Unidos.

As 54 seleções europeias foram divididas em 12 grupos. Do A ao F, foram sorteadas as 34 equipes com melhor desempenho na Liga das Nações. Os grupos do G ao L ficaram com 5 seleções, em vez de 4. As partidas serão disputadas entre março e novembro.

A Copa de 2026 será a primeira no formato de 48 seleções. Assim, as vagas da Uefa subiram de 13 para 16. Os primeiros lugares dos 12 grupos das Eliminatórias da Europa vão se classificar de forma direta para o Mundial, enquanto os segundos colocados vão disputar os playoffs.

CONFIRA COMO FICAM OS GRUPOS DAS ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS:

Grupo A: Eslováquia, Irlanda do Norte, Alemanha e Luxemburgo.

Grupo B: Eslovênia, Kosovo, Suécia e Suíça.

Grupo C: Belarus, Escócia, Grécia e Dinamarca.

Grupo D: Azerbaijão, Islândia, França e Ucrânia.

Grupo E: Bulgária, Geórgia, Espanha e Turquia.

Grupo F: Armênia, Hungria, Irlanda e Portugal.

Grupo G: Finlândia, Polônia, Holanda, Lituânia e Malta.

Grupo H: Chipre, Bósnia, Áustria, Romênia e San Marino.

Grupo I: Noruega, Israel, Itália, Estônia e Moldávia.

Grupo J: Macedônia do Norte, País de Gales, Bélgica, Cazaquistão e Liechtenstein.

Grupo K: Inglaterra, Letônia, Sérvia, Andorra e Albânia.

Grupo L: Montenegro, República Checa, Croácia, Ilhas Faroe e Gibraltar.