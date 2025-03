CRB x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário visita o CRB nesta sexta-feira (21), às 21h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em jogo pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

PALPITES

inter@



ONDE ASSISTIR

Premiere



Como chegam as equipes

O Tubarão da Barra vem de 4 revezes duros seguidos na temporada: Eliminação na Copa do Brasil para o Maracanã, derrota de 4x0 para o Fortaleza na rodada anterior da Copa do Nordeste, eliminação do Cearense para o Leão e perda do 3º lugar do Estadual para o Maracanã.

Mas resta a Copa do Nordeste, com o Tubarão da Barra jogando suas últimas fichas na competição. Em 8º do Grupo A com apenas 4 pontos, o Ferroviário precisa vencer seus dois jogos restantes para ainda ter chances remotas de vaga no G4.

O zagueiro Wesley Junio comentou a preparação para o jogo com o CRB:

"Tivemos uma boa semana de trabalho. Esperamos fazer um bom jogo lá. Queremos buscar os 6 pontos para uma classificação, mas é buscar primeiro os 3 diante do CRB. Estamos preparados para o jogo", declarou o defensor.

O CRB foi campeão alagoano no último sábado e final diante do ASA e chega motivado em busca do G4 do Nordestão. O Galo da Pajuçara é o 5º colocado com 6 pontos e se vencer entra no G4 do Grupo A.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB:

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Miranda e Vitinho; Nathan Melo, Higor Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Umberto Louzer

Ferroviário:

Matheus Cavichioli, Wesley Junio, Iago Fabrício, Lucas Ramires, Kauê Leonardo, Kevin Rivas, Gharib, Janeudo, Pablo Alves, Ciel e Allanzinho. Técnico: Tiago Zorro

Arbitragem:

Arbitro: José Woshington da Silva - PE

Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior - PE

Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana - PE