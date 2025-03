Lucas Mugni: o maestro argentino que conduziu a orquestra alvinegra no Cearense

Das ruas de Santa Fé, na Argentina, para os gramados brasileiros. Lucas Mugni, argentino de 32 anos, foi um dos grandes destaques do Ceará na campanha do título do Campeonato Cearense 2025. Com expressivos 1,82m de altura e futebol “de gente grande”, o meia foi o grande garçom do Vovô na competição estadual.

Dentro de campo, vestia a Camisa 10 e era o grande maestro da equipe, ditando o ritmo do meio-campo e servindo os atacantes com passes e cruzamentos. É o líder em assistências do Vovô na temporada 2025, com quatro passes para gols de companheiros de equipe.

"Gosto de jogar, gosto dessa pressão, estão muitas pessoas esperando o resultado do Ceará, muito torcedor, uma pressão linda que você está no caminho certo. Eu mostro isso no treino, talvez eu sou até um pouquinho chato, a bola está lá e eu estou lá tentando jogar, a bola está com o goleiro, o primeiro que levanta a mão para pedir a bola sou eu", disse o jogador.

Inicialmente oscilante com a camisa do Ceará, Lucas Mugni chegou à melhor forma sob o comando de Léo Condé. Com o treinador, assumiu a titularidade e o protagonismo no Ceará, desde a reta final da Série B do Brasileirão em 2024. Na temporada 2025, renovou com o Vovô e seguiu sendo um dos pilares da equipe alvinegra.

Outra virada de chave na trajetória de Lucas Mugni pelo Ceará foi a melhora em sua condição física. Se em 2024 o meia tinha dificuldade de jogar uma partida inteira, em 2025 consegue atuar os 90 minutos, o que aconteceu em diversas rodadas do Campeonato Cearense. Melhor fisicamente e com a pontaria refinada, o argentino foi um dos craques do Vovô na campanha do título.

Adaptado ao clima cearense, Lucas Mugni é agora uma das grandes esperanças da torcida do Ceará para fazer a diferença na disputa da Série A do Brasileirão, que começa para o Vovô na próxima segunda-feira (31), contra o RB Bragantino, fora de casa. Será a primeira oportunidade do argentino disputar a elite do Campeonato Brasileiro pelo Vovô, já que chegou ao clube ainda na Série B.