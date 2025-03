Próximo jogo do Fortaleza na Copa do Nordeste tem data e horário definidos pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela da sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025, definindo a data e o horário da partida entre Fortaleza e CRB, na última rodada do Grupo A do Nordestão.

As duas equipes entram em campo na próxima quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O jogo será no mesmo horário das outras três partidas da rodada final do Grupo A da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O Fortaleza é o atual terceiro colocado do Grupo A da Copa do Nordeste, somando nove pontos em seis rodadas disputadas até o momento. Em seu último jogo, foi derrotado por 2 a 1 para o Sousa, jogando fora de casa.

Já o CRB é o quinto colocado, o primeiro time fora da zona de classificação para o mata-mata do Nordestão. A equipe alagoana soma seis pontos, mas tem um jogo a menos. A equipe enfrenta o Ferroviário nesta sexta-feira (21).