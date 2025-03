Léo Condé elogia Galeano, comenta sobre o uso da base e afirma: 'Clássico é imprevisível'

"Clássico é imprevisível". Após vitória por 2 a 0 em cima da Juazeirense, pela Copa do Nordeste, Léo Condé adotou cautela ao projetar o Clássico-Rei do próximo sábado (22), que decide o título do Campeonato Cearense de 2025 e afirma "vai ser decidido em detalhes".

"Vou pro meu terceiro clássico aqui no estado, a gente já participou em outras praças , vocês mais do que nunca sabem como um clássico oscila muito de jogo pra jogo, as vezes a equipe tá num melhor momento e acaba perdendo, as vezes de repente a equipe que investe mais acaba sofrendo. O clássico é imprevisível, essa é a grande verdade. Cabe a gente fazer uma boa preparação, uma boa estruturação da equipe do ponto de vista físico, tático e emocional. É jogo que a gente sabe que vai ser decidido em detalhes, do outro lado tem bons atletas, bons profissionais, assim como aqui também tem, então tem tudo pra ser um grande jogo, uma grande decisão, de duas equipes bem estruturadas, e a gente espera chegar bem preparado pra conseguir concretizar o que estamos buscando", disse o treinador do Alvinegro.





Na noite da última quarta-feira (19), o Vovô venceu a Juazeirense por 2 a 0, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. O Alvinegro poupou seu time titular e mandou uma equipe alternativa visando o jogo de volta da final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza. O paraguaio Galeano marcou os dois gols da partida.

O comandante do Vovô classificou a atuação de Galeano como "impecável em todos os aspectos". O atacante, que começou a temporada como titular, perdeu espaço, mas vem de três bons jogos, com 3 gols, um gol de pênalti convertido na Copa do Brasil e um pênalti sofrido no Clássico-Rei.



Legenda: Galeano tem três gols nos últimos três jogos do Vovô Foto: Kid Junior / SVM

O Galeano vem crescendo de uma forma gradativa e evoluindo bem todos os aspectos e realmente faltava, talvez, o que tem acontecido nos últimos jogos. Ele é um jogador que entrega muito na fase defensiva, participa, ajuda na marcação, mas a gente tem incentivado ele a pisar um pouco mais na área, aproximar um pouco mais do centroavante. Ele vem conseguindo fazer isso e também fazendo gols, o gol de cabeça, dentro da avaliação que o departamento de futebol de análise, apresentou pra gente uma das virtudes dele é que na equipe anterior ele fazia muitos gols de cabeça, ele tem um bom cabeceio, hoje ele conseguiu apresentar também essa qualidade. Léo Condé Treinador do Ceará

Legenda: Ceará relacionou 10 jogadores oriundos das categorias de base Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Dentro daquilo que a gente trabalhou como estratégia pro jogo a gente fez a opção de colocar alguns atletas que vinham atuando menos e, dentro desse contexto, acabou abrindo espaço que eu já queria para oportunizar há um bom tempo mais atletas da base. A gente já vinha utilizando um pouco o Guilherme e hoje abriu espaço para o Zé Neto, para o João Victor, mais uma vez, outros atletas que vieram junto com a equipe, atletas que vem se destacando nos juniores. A gente fica feliz, é um trabalho que o Ceará faz bem feito esse trabalho de base, estamos acompanhando, estamos próximos, as vezes a gente puxa o sub-17, as vezes o sub-20 para trabalhar conosco e a gente espera no momento certo dando mais oportunidade para esses jogadores. Desde, claro, que eles façam por merecer ter essa oportunidade, como o Guilherme vem fazendo, o próprio Zé Neto também, tem outros atletas como o Marcos Victor que saiu agora, mas retornou, um atleta oriundo das categorias de base um jogador também muito bem preparado, então conseguimos o mais importante de tudo que é performar. Léo Condé Treinador do Ceará

Com foco na final do Cearense, Condé poupou os seus principais jogadores e relacionou 10 jogadores oriundos das categorias de base , colocando dois deles como titulares pela primeira vez: Zé Neto e Guilherme. Além deles, outros crias do Vozão ganharam oportunidades, como o atacante João Victor e o zagueiro Marcos Victor. Os demais jovens tiveram a experiência de vivenciar uma partida com o elenco profissional. "Estamos acompanhando", afirma o treinador ao se referir à base do clube.