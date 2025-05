Ceará moderniza prática financeira e implementa novas medidas de gestão; veja ações

A diretoria do Ceará trabalha para a modernização do departamento financeiro e implementou diversas medidas internas para tornar as operações mais seguras e transparentes. Com aval da gestão executiva, o foco é uma revolução gradual nas ferramentas internas para evoluir os processos, a exemplo da eliminação do uso de “numerário em espécie” nos acordos firmados.

O Diário do Nordeste lista os principais pontos acrescidos para a melhor gestão financeira do Vovô, como ressalta Francisco Sampaio, atual diretor financeiro alvinegro.

“Todas essas medidas são fruto de um planejamento técnico e estratégico liderado pela Diretoria Financeira, sob orientação direta do presidente (João Paulo Silva). A transição para práticas mais modernas ocorre com foco na segurança das operações, na padronização de processos, na agilidade de resposta e na valorização da transparência institucional. Este é um projeto em andamento e outras etapas ainda serão implementadas, consolidando um modelo de gestão que honra a confiança da torcida e dos parceiros institucionais, e prepara o clube para desafios maiores”. Francisco Sampaio Diretor financeiro do Ceará

Cartões Corporativos e Transferência Direta aos Atletas

Um dos principais avanços é a implantação de cartões corporativos pré-pagos, distribuídos a todas as modalidades esportivas (profissional, feminino, categorias de base e salão) e aos departamentos administrativos. A medida eliminou o fundo de caixa em espécie em todo o clube para compras e pagamentos emergenciais e em viagens das equipes. O objetivo é cobrir com agilidade despesas emergenciais e operacionais de pequeno porte, permitindo maior agilidade na prestação de contas e rastreabilidade de todas as despesas, evitando então saques em espécie para gastos eventuais.

Paralelamente, todos os atletas assistidos com ajuda de custos (base e feminino) passaram a ter contas bancárias próprias, por onde recebem as ajudas de custo de forma direta e digitalizada. Com isso, encerra-se completamente o uso de dinheiro em espécie, fortalecendo o controle financeiro.

Cartão Frota e RDU

A gestão também trabalhou na implantação do cartão frota corporativo, associado a um sistema de RDU – Rastreamento Digital Unificado. A tecnologia permite:

Controlar abastecimentos e manutenções.

Limitar os gastos por tipo de despesa e por veículo.

Rastrear trajetos e quilometragens em tempo real.

A medida trouxe mais segurança, economia e planejamento logístico, eliminando processos manuais e favorecendo a conciliação automática dos gastos com transporte oficial.

Site de Transparência

Como parte do movimento, também foi lançado o site oficial de transparência do clube, onde conselheiros, torcedores e patrocinadores podem acompanhar informações essenciais da gestão. A plataforma oferece acesso público a relatórios e dados financeiros.

O endereço oficial do site é: https://transparencia.cearasc.com/