Seleção Brasileira acerta contratação de Carlo Ancelotti, confirma jornal espanhol

O italiano Carlo Ancelotti será o novo técnico da Seleção Brasileira, informou nesta terça-feira (6) o jornal Marca, da Espanha. De acordo com a publicação, o treinador deixará o Real Madrid no próximo domingo (11), após jogo contra o Barcelona.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o treinador italiano já negociavam há semanas, mas as conversas haviam travado nos últimos dias, principalmente por impasses em relação ao processo de saída do treinador de seu cargo no Real Madrid.

Legenda: O time madrilenho é o atual campeão da UEFA Champions League Foto: Glyn KIRK / AFP

Agora, com a saída do clube espanhol encaminhada, o caminho para a Seleção Brasileira está aberto. De acordo com informações do Marca, Ancelotti deve inclusive comandar a Seleção Brasileira já nos jogos de junho das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Aos 65 anos, Carlo Ancelotti soma passagens por Parma (ITA), Juventus (ITA), Milan (ITA), Chelsea (ING), Paris Saint-Germain (FRA), Bayern de Munique (ALE), Napoli (ITA), Everton (ING) e Real Madrid (ESP). Ele será pela primeira vez técnico de uma seleção nacional.