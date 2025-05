Deyverson celebra terceiro gol pelo Fortaleza e projeta 'melhorar ainda mais'

O Fortaleza goleou o Colo-Colo por 4 a 0, na Arena Castelão, e ocupando a 2ª posição do Grupo E, basta vencer a próxima partida que garante a classificação para próxima fase da competição. Deyverson, autor do terceiro gol da vitória do Tricolor, comemorou o resultado e falou sobre sua adaptação no clube. Vale ressaltar, esse foi o terceiro gol do camisa 18 pelo Leão.

'Fico feliz pelo terceiro gol que fiz agora (com a camisa do Fortaleza). Faz pouco tempo que tô aqui e a torcida me recebeu muito bem, mas eu sei que tem alguns que ficam insatisfeitos com alguma coisa, mas eu creio que com o tempo essa coisa vai melhorar ainda mais.' Deyverson Atacante do Fortaleza

O atacante de 33 anos foi contratado nesta temporada junto ao Atlético Mineiro e comentou sobre sua relação com a torcida tricolor. Além disso, o jogador demonstra confiança sobre seu futuro vestindo a camisa do Fortaleza e promete vontade quando estiver jogando: ‘Em todo lugar que joguei é assim: o torcedor em primeiro momento fica meio sem paciência comigo, mas depois vão me conhecendo e sabendo a forma que eu jogo e a vontade que eu tenho dentro de campo. Aqui vai ser assim também’, afirmou Deyverson.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (10), às 16h, no Estádio Presidente Vargas (PV), contra a equipe do Juventude, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

* Sob supervisão de Vladimir Marques