Torcida do Ceará esgota sua carga de ingressos no Castelão para final do Cearense no sábado; restam apenas check-ins

O Ceará divulgou através das suas redes sociais que estão esgotados os ingressos para sua torcida na final do Campeonato Cearense de 2025, contra o Fortaleza no sábado (22). O Vovô será mandante do jogo de volta da decisão, às 16h30 no Castelão.

Não há mais ingressos para os setores Superior Norte, Ingerior Norte, Superior Central e Inferior Central.

Restam apenas check-ins para os setores especial e Premium.

Situação para o título

Com a vitória no jogo de ida por 1x0 no último sábado (15), o Vozão joga por um empate para ser bicampeão cearense. Caso seja derrotado por um gol de diferença, o títlo será definido nos pênaltis.