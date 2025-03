Lucero x Pedro Raul: o duelo de ‘camisas 9’ no Clássico-Rei na final do Cearense

Os centroavantes Pedro Raul, do Ceará, e Lucero, do Fortaleza, protagonizam neste sábado (22) um duelo particular na disputa pelo título do Campeonato Cearense 2025. Os dois estarão em campo na Arena Castelão no Clássico-Rei, às 16h.

Os dois jogadores são as grandes esperanças de gols para suas respectivas equipes. Pelo lado do Ceará, Pedro Raul soma quatro gols, sendo dois no Campeonato Cearense; pelo Fortaleza, Lucero já marcou seis gols, sendo quatro no torneio estadual.

Pedro Raul x Lucero no Cearense 2025

Jogos : 3 x 7

: 3 x 7 Minutos : 189 x 522

: 189 x 522 Gols : 2 x 4

: 2 x 4 Gols por partida : 0.7 x 0.6

: 0.7 x 0.6 Finalizações no gol: 1.7 x 1.0

Juan Martín Lucero chegou ao Fortaleza na temporada 2023 e rapidamente se consolidou como um dos principais jogadores do time. Na primeira temporada, foram 24 gols, na segunda, 23. Na atual, ele já é o artilheiro do Tricolor do Pici.

Pedro Raul, por outro lado, ainda tem uma história recente no futebol cearense. Chegou ao Ceará nesta temporada, sob a esperança do torcedor alvinegro de ser o “homem-gol” do Vovô em 2025. Em cinco jogos, já são quatro gols marcados.

Em um jogo parelho como costuma ser o Clássico-Rei, a figura do centroavante pode ser muito importante na busca por lances decisivos. Pedro Raul e Lucero são, portanto, fortes candidatos a protagonistas na final do Campeonato Cearense 2025.