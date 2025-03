Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (24/3)

A semana começa com um empurrão cósmico para agir. Sol e Mercúrio se encontram em Áries às 16h48, dando clareza, agilidade mental e vontade de tomar decisões rápidas. É um bom momento para se posicionar, dizer o que pensa e começar o que está sendo adiado. Mas cuidado com a impulsividade — pense antes de falar ou agir.



A Lua chega em Aquário e encontra Plutão: um encontro potente que pode ativar memórias, sentimentos antigos ou percepções profundas sobre si mesmo. O dia pode trazer revelações que, apesar de desconfortáveis, têm o potencial de libertar.



Com um eclipse solar em Áries se aproximando, já estamos entrando num campo energético forte de reinícios e viradas. Não ignore os sinais.



Perguntas para o dia:

O que você está pronto para iniciar?

Quais ideias ou decisões estão pedindo coragem?

O que precisa ser compreendido ou encerrado para que você avance?

Áries

Você está com a mente afiada e cheia de ideias. É hora de se escutar com coragem, tomar decisões que venham do seu centro e afirmar seus desejos com clareza. Um novo ciclo começa, mas para avançar, talvez seja preciso soltar antigas dinâmicas com grupos e amizades que já não te representam.

Touro

Revisar crenças, abrir mão de controle e olhar para o que está por trás das suas atitudes profissionais pode ser o passo mais importante agora. A conjunção Sol-Mercúrio em Áries te ajuda a ver com mais clareza o que estava escondido. Confie mais nos seus instintos e silencie a mente para ouvir o que sua alma quer.

Gêmeos

Novas ideias, conversas e encontros podem surgir como faíscas de mudança. O céu favorece conexões e movimentos, mas também pede uma reavaliação dos seus ideais e da forma como você compartilha seus conhecimentos. Aprofunde-se nas verdades que incomodam — elas podem te libertar.

Câncer

Você pode receber informações importantes sobre sua vida profissional ou perceber com mais nitidez o caminho que quer seguir. Mas junto disso, vêm também algumas verdades sobre medos, apegos ou relações de dependência que precisam ser transformadas. Coragem para fazer diferente!

Leão

É hora de abrir horizontes e questionar as certezas. A conjunção em Áries te impulsiona a aprender algo novo ou até planejar uma viagem, enquanto a Lua com Plutão toca suas relações. Observe o quanto suas crenças estão influenciando a forma como você se conecta com os outros.

Virgem

Essa segunda pode trazer um estalo sobre o que precisa ser reorganizado dentro de você para que sua vida externa funcione melhor. A área da intimidade, entrega e profundidade está sendo iluminada. Algo pode ser revelado no campo emocional: acolha suas verdades e respeite seus limites.

Libra

Relacionamentos são o foco do dia — desde os amorosos até os profissionais. A conjunção Sol-Mercúrio te dá clareza para conversar, se posicionar e até tomar decisões importantes. Mas a Lua com Plutão mostra que para seguir junto, é preciso transformação, renúncia e espaço para ser quem você é.

Escorpião

Sua rotina precisa de ajustes, e talvez sua saúde esteja pedindo mais escuta. A conjunção em Áries pode te ajudar a organizar melhor seu dia e ganhar produtividade, mas a Lua com Plutão pode trazer à tona padrões antigos de autocobrança. Cuide da mente e do corpo com mais gentileza.

Sagitário

É dia de se reconectar com o prazer, a criatividade e aquilo que te deixa vivo. A mente está cheia de ideias, e o coração pode estar pedindo leveza. Mas também é importante observar o quanto você tem calado para agradar os outros — sua voz e seus desejos merecem espaço.

Capricórnio

O céu mexe com sua casa, sua família e suas raízes. Pode ser um bom momento para resolver pendências emocionais ou conversar com alguém do passado. A conjunção em Áries te ajuda a dizer o que sente, mas a Lua com Plutão revela que algumas mudanças estruturais internas estão em andamento.

Aquário

Você pode estar cheio de ideias e com vontade de falar tudo de uma vez, mas o céu te convida a escolher melhor as palavras. A Lua com Plutão em seu signo pode trazer uma intensidade emocional que nem sempre é fácil de explicar. Olhe para si com mais honestidade e cuidado.

Peixes

O céu ilumina a área dos seus valores, finanças e autoestima. Uma nova percepção sobre o que realmente importa pode te ajudar a fazer escolhas mais alinhadas. Mas atenção ao que você guarda no inconsciente — padrões familiares ou crenças antigas podem estar influenciando mais do que você imagina.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.