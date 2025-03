Final do Cearense pode ser definida nos pênaltis, veja os retrospectos dos dois times nas últimas disputas

A final do Campeonato Cearense, com o jogo de volta realizado neste sábado (22), define a hegemonia do Estado. São 46 títulos para cada lado e, com a vitória do Ceará por 1 a 0 no primeiro jogo, a disputa ainda é considerada aberta. Com uma simples vitória - um gol de diferença - do Fortaleza no tempo normal, a decisão vai ser decidida nas penalidades.

A decisão do ano passado, vencida pelo Ceará e que inviabilizou o hexa do Fortaleza, também foi decidida nos pênaltis, após dois empates entre os dois times, 0 a 0 e 1 a 1, no jogo de ida e de volta, respectivamente. Na ocasião, o herói do título foi o goleiro Richard. A última final do Campeonato Cearense que tinha sido decidida nos pênaltis foi em 2010, quando o Tricolor do Pici vencia o rival Vovô por 3 a 1 e conquistava o tetracampeonato cearense, com destaque do goleiro Fabiano.

Nas últimas disputas de pênalti das duas equipes, ambas saíram como vencedoras. Entretanto, nesta temporada, apenas o Ceará participou de disputa de pênaltis. No duelo contra o Confiança-SE na Arena Castelão, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, o Alvinegro venceu por 3 a 0 nas penalidades e se classificou. Já o Fortaleza, venceu o CRB no Estádio Rei Pelé, na decisão da final da Copa do Nordeste de 2024 e se sagrou campeão da competição.

Como destaques, os dois goleiros passam segurança para as suas respectivas torcidas no quesito cobranças de pênalti. Tanto Bruno Ferreira quanto João Ricardo foram os protagonistas das vitórias nas penalidades máximas.

VEJA O RETROSPECTO DOS TIMES NAS ÚLTIMAS TRÊS DECISÕES POR PÊNALTI:

CEARÁ:

Ceará 3 x 0 Confiança (Segunda Fase da Copa do Brasil, 12/03/2025)

Ceará 3 x 2 Fortaleza (Final Campeonato Cearense, 06/04/2024)

Ceará 4 x 2 Sport (Final Copa do Nordeste, 06/04/2024)

FORTALEZA:

CRB 4 x 5 Fortaleza (Final Copa do Nordeste, 09/06/2024)

Vasco 5 x 4 Fortaleza (Terceira Fase da Copa do Brasil, 21/05/2024)

Ceará 3 x 2 Fortaleza (Final Campeonato Cearense, 06/04/2024)

*Sob supervisão de Vladimir Marques