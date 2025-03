Após complemento da 6º rodada, Fortaleza se classifica para 2ª Fase da Copa do Nordeste

O Fortaleza foi derrotado pelo Sousa por 2 a 1 na quarta-feira fora de casa pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, mas após o complemento da rodada nesta sexta-feira, garantiu classificação antecipada para a 2ª Fase.

Isso porque, com 9 pontos e 3 vitórias no Grupo A, o Leão está na 3ª colocação, mas não pode mais ser ultrapassado por 3 dos 4 clubes que tem 6 pontos: CRB, Altos e Moto Club.

Com a atual pontuação, o Fortaleza garantiu pelo menos a 4ª colocação do Grupo A, já que mesmo que seja derrotado pelo CRB na última rodada, poderia no máximo ser ultrapassado por Ferroviário, que tem 7 pontos ou o Sousa, que tem 6, mas um saldo muito inferior (5 a -5), já que ambos se enfrentam.

Assim, ao enfrentar o CRB no Castelão no dia 26, às 21h30, o Leão definirá apenas sua colocação no Grupo A, podendo ser de 2º a 4º colocado.