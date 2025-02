Jogo do Ceará na Copa do Brasil vai passar somente na internet; onde assistir

O jogo entre Sergipe e Ceará será transmitido apenas na internet. A partida, válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2025, será disputada nesta quarta-feira (19), às 20h de Brasília, na Arena Batistão, em Aracaju (SE).

Este será o primeiro jogo decisivo do Ceará na temporada 2025. A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único, eliminatório. Em caso de empate no tempo normal, as equipes decidirão a vaga na segunda fase através de uma disputa de pênaltis.

ONDE ASSISTIR SERGIPE X CEARÁ?

O serviço de streaming por assinatura Amazon Prime Video será o único a transmitir com imagens a partida desta quarta. A Amazon Prime cobra um valor de R$ 13,90 por mês. Também há a opção de um pacote anual, custando R$ 166,80.

O Sistema Verdes Mares (SVM) também transmite a partida ao vivo, através do YouTube do Jogada (@jogadasvm) e da rádio Verdinha, na FM 92,5. O Diário do Nordeste faz a cobertura do duelo em tempo real.