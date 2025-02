A provável escalação do Ceará contra o Sergipe na Copa do Brasil

O Ceará terá força máxima na partida decisiva contra o Sergipe, nesta quarta-feira (19), pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. O confronto entre nordestinos será disputado em Aracaju (SE), na Arena Batistão, às 20h (horário de Brasília).

Uma boa notícia para o técnico Léo Condé, do Ceará, foi a recuperação do lateral-esquerdo Matheus Bahia. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na partida contra o Confiança, na Copa do Nordeste, mas se recuperou e viajou com a delegação.

A tendência é que Condé mantenha o mesmo time que vem sendo utilizado neste início de temporada, com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Henrique e Aylon.

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único, eliminatório. Em caso de empate no tempo normal, as equipes decidirão a vaga na segunda fase através de uma disputa de pênaltis. O Ceará embolsa mais de R$ 1,5 milhão por participar da primeira fase.