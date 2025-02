Ceará tem primeiro desafio sem margem para erro em 2025

Avançar direto às semifinais do Campeonato Cearense com 100% de aproveitamento foi o primeiro objetivo traçado e conquistado pelo Ceará em 2025. A vitória sobre o Fortaleza, no primeiro grande teste contar um adversário de Série A, passou uma impressão positiva. Mas o primeiro grande desafio sem margem para erro no ano é contra o Sergipe.

Tanto nos jogos da fase classificatória do Estadual como no Clássico-Rei, não haveria um resultado definitivo que, em apenas 90 minutos, poderia ditar o rumo do Alvinegro na competição. Agora, é diferente.

O duelo pela Copa do Brasil já vale classificação - ou eliminação. Lembrando que, com a mudança de regulamento, o Ceará não tem a vantagem do empate e precisa vencer para avançar. Em caso de igualdade, decisão por pênaltis.

Classificação representará ao Ceará receber mais R$ 1.874.250 - por estar na 2ª fase. Além de calendário, continuar na competição representa uma importantíssima forma de obter fluxo de caixa para os próximos meses.

Passar na Copa do Brasil vale demais ao Ceará. Logo, não tem margem para erro.