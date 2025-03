Ciel projeta Ferroviário contra o Sousa-PB na Copa do Nordeste: 'Surpreender o adversário'

O Ferroviário se reapresentou na tarde desta segunda-feira (24) com foco no Sousa-PB. Depois de vencer o CRB, a equipe se prepara para o último duelo da Copa do Nordeste. A equipe realizou atividades sob comando do técnico Tiago Zorro. O atacante Ciel, que marcou na vitória diante da equipe alagoano, projeta o próximo confronto. Caso vença, o time cearense já garante vaga na próxima fase da competição.

"Tenho certeza que o nosso torcedor vai apoiar a gente. Nosso time está focado para entrar em campo e dar o seu melhor como sempre, para a gente surpreender o adversário e, com humildade, conseguir a classificação", afirmou o atacante.

"Do jeito que eles vierem, a gente tem que dar o nosso melhor. A gente vai ter humildade, respeitar o adversário. Vamos descansar bastante e recuperar o máximo possível para estarmos afiados, descansados e preparados para essa batalha e fazer história novamente", completou o jogador.

O Ferroviário é o quarto do Grupo A, com sete pontos somados. O Tubarão da Barra volta a campo nesta quarta-feira (26), quando encara o time paraibano a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio Presidente Vargas.