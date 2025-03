Campeonato Brasileiro De Futsal tem seus grupos definidos

A Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) divulgou neste domingo (23), os grupos da segunda edição do Campeonato Brasileiro de Futsal. Fortaleza, Ceará e São João do Jaguaribe são os representantes do Estado na competição.

Divididos em dois grupos, a competição terá 22 equipes, sendo 10 rodadas em turno único, com oito primeiros de cada, se classificando para mata-mata. Já na fase eliminatória, partidas de ida e volta nas oitavas de final, quartas de final, semifinais e final. Os grupos foram divulgados em congresso técnico tendo a adição de mais duas equipes em relação ao ano passado.

Na primeira edição do torneio, o Fortaleza foi o campeão tendo vencido o Apodi na prorrogação, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar contra o Apodi. No dia do jogo, 1° de dezembro de 2024, com mais dez mil pessoas, foi batido o recorde de público da modalidade na temporada, em que a torcida tricolor lotou o CFO para apoiar o time.

O Leão, por ser o atual campeão, foi cabeça de chave do grupo A. O Apodi, vice da competição passada, foi o primeiro time do grupo B. O São João do Jaguaribe ficou no grupo A e o Ceará ficou no grupo B.

CONFIRA OS GRUPOS:

Grupo A

Fortaleza (CE), São Miguel (AL), América (MG), Estrela do Norte (AM), São João do Jaguaribe (CE), Atlético (PI), Juventude (MS), Vasco da Gama (RJ), Yeesco (RS), Chapecoense (SC) e Náutico (PE).

Grupo B

Apodi (RN), Paraná Clube (PR), Criciúma (SC), Concórdia (SC), Sorriso (MT), Passo Fundo (RS), São Joseense (PR), Ceará (CE), Sport Recife (PE), Traipu (AL) e Chopinzinho (PR).

* Sob supervisão de Vladimir Marques