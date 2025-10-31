Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Jogada

Fortaleza perde para o Atlético/PI no CFO e está eliminado do Brasileiro de Futsal

Atual campeão do torneio, Leão cai nas quartas de final

Vladimir Marques 25 de Outubro de 2025

Jogada

Ceará perde para o Traipú na prorrogação e está eliminado do Brasileiro de Futsal

Vozão venceu no tempo normal por 2x1, mas na prorrogação, acabou derrotado por 4x0

Vladimir Marques e Crisneive Silveira 24 de Outubro de 2025
video

Jogada

Traipu/AL x Ceará pelo Brasileiro de Futsal: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileiro de Futsal

Redação 24 de Outubro de 2025

Jogada

Futsal: TV Diário e Jogada transmitem jogo de volta das quartas do Brasileiro entre Ceará e Traipu

Partida acontece nesta sexta-feira (24)

Redação 23 de Outubro de 2025

Jogada

Fortaleza perde fora de casa para o Atlético/PI no jogo de ida das quartas do Brasileiro de Futsal

Com o resultado, o Leão terá que vencer no tempo normal e na prorrogação no jogo de volta para avançar

Redação 19 de Outubro de 2025

Jogada

Ceará perde em casa para o Traipu no jogo de ida das quartas do Brasileiro de Futsal

Com o resultado, o Vozão terá que vencer no tempo normal e na prorrogação no jogo de volta para avançar

Vladimir Marques e Crisneive Silveira 17 de Outubro de 2025
Jogada

Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Os destaques são o ala Rafinha, artilheiro com sete gols, e o goleiro Thiago Soares

Daniel Farias 16 de Outubro de 2025

Jogada

Futsal: TV Diário e Jogada transmitem as quartas do Campeonato Brasileiro entre Ceará e Traipu

As partidas serão nos dias 17 e 24 de outubro; confira a programação

Redação 15 de Outubro de 2025

Jogada

Ceará conhece adversários na Copa Nordeste de Futsal

A edição de 2025 será em Teresina/PI e acontece no fim de outubro

Vladimir Marques 02 de Outubro de 2025
Foto da Seleção Brasileira feminina de futsal

Jogada

Com cearenses no elenco, Seleção Brasileira é convocada para 1º Copa do Mundo de Futsal Feminino

Também cearense, o treinador Wilson Sabóia convocou 14 atletas para o primeiro mundial da categoria na história, que será disputado nas Filipinas

Samir de Carvalho* 25 de Setembro de 2025
1 2 3