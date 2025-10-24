Diário do Nordeste
Traipu/AL x Ceará pelo Brasileiro de Futsal: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileiro de Futsal

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Ceará visita o Traipu pelas quartas de final do Brasileiro de Futsal
Foto: Wellerson Gomes/CearaSC

O Ceará entra em quadra nesta sexta-feira (24), às 19h30, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. A partida será contra o Traipu/AL, no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL), com transmissão ao vivo do Sistema Verdes Mares, pela TV Diário (canal 22.1) e Youtube do Jogada.

No jogo de ida, o Ceará perdeu por 6x2, no CFO, em Fortaleza, por isso precisará vencer no tempo normal para levar o jogo para a prorrogação.

Se persistir o empate no tempo extra, a decisão será nos pênaltis. 
Quem avançar estará nas semifinais do torneio.

O capitão João César acredita na reversão do placar e na classificação do Ceará para as semifinais.

"A gente errou em alguns aspectos para que o Traipu sair vencendor. Mas no futsal um simples 1x0 nos credencia a irmos para a prorrogação. O Ceará jamais se entregou em sua história, não é dessa vez que vai se entregar. Sempre tiramos forças onde ninguém mais acreditava", declarou, em entrevista à TV Diário após a partida de ida, na última sexta-feira (17).

Onde Assistir

TV Diário e Jogada (YouTube)

Prováveis Escalações

Traipu:

Tiago (goleiro), Pereira (Fixo), Ewerton (Ala-Direita), Juninho (Ala-Esquerda) e Lukinhas (Pivô)

Ceará:

Thiago Soares (goleiro), Wallyson (Fixo), Rafinha (Ala Direita), João César (Ala Esquerda) e Pecém (Pivô)

 

