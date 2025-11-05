Clássico-Rei no futsal tem nova data e será realizado sem torcida após confusão generealizada

O Clássico-Rei no futsal tem nova data marcada. A partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Cearense, havida sido suspensa após briga generaliza entre as torcidas. Desta vez, o jogo agora ocorrerá de portões fechados. O confronto está marcado para este domingo (9), às 11h, no Ginásio Paulo Sarasate.

Segundo o Fortaleza, a Federação Cearense de Futsal explica que a decisão pela suspensão do jogo é aplicada no placar zerado para o duelo entre as equipes no domingo.

Legenda: Fortaleza ganhava o jogo com gol de Valdin até a suspensão do jogo Foto: Kid Júnior/SVM

Sendo assim, o Tricolor, que havia aberto o placar com gol de Valdim na partida suspensa, também estará com placar zerado. O tento não será considerado, de acordo com a FCFS.

