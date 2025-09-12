Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Clássico-Rei no futsal é cancelado por briga generalizada entre torcedores de Ceará e Fortaleza

Jogo foi considerado encerrado pela confusão nas arquibancadas

Escrito por
André Almeida e Ian Laurindo producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:08)
Jogada
Legenda: Torcedores de Ceará e Fortaleza em briga no Ginásio Paulo Sarasate
Foto: Kid Jr/SVM

O Clássico-Rei válido pela sétima rodada do Campeonato Cearense Futsal, na noite desta sexta-feira (12), foi cancelado devido a uma briga generalizada entre torcedores de Ceará e Fortaleza, nas arquibancadas do Ginásio Paulo Sarasate.

O jogo ainda estava aos 10 minutos do 1º tempo e o Fortaleza vencia por 1 a 0, com gol marcado pelo experiente Valdin, quando a partida foi paralisada em decorrência da briga provocada pelos torcedores. 

Devido à confusão generalizada, a Federação Cearense de Futsal deu o jogo como encerrado no Ginásio Paulo Sarasate. Em nota oficial, o Ceará, mandante da partida, afirmou que "em todo o planejamento da operação da partida, os clubes, a polícia e todos os órgãos competentes adotaram as medidas cabíveis para que o jogo ocorresse de forma pacífica, garantindo que as forças de segurança pública do Estado estivessem cientes das especificidades do duelo".

Este jogo marcava a volta da presença das duas torcidas em um Clássico-Rei no Futsal após 21 anos.

VEJA VÍDEO DA BRIGA

VEJA FOTOS

NOTA OFICIAL DO CEARÁ

Restando 15 minutos para o fim do primeiro tempo do Clássico-Rei, válido pelo Campeonato Cearense de Futsal 2025, torcedores de Ceará e Fortaleza se envolveram em uma briga generalizada nas arquibancadas do Ginásio Paulo Sarasate.

Em todo o planejamento da operação da partida, os clubes, a polícia e todos os órgãos competentes adotaram as medidas cabíveis para que o jogo ocorresse de forma pacífica, garantindo que as forças de segurança pública do Estado estivessem cientes das especificidades do duelo.

O Ceará Sporting Club lamenta profundamente as cenas registradas no Ginásio Paulo Sarasate, na noite desta sexta-feira, 12, e se coloca inteiramente à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos que levaram à ocorrência.

Os clubes e a Federação se reunirão posteriormente para discutir os termos da sequência da partida, paralisada após o ocorrido.

