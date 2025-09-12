Briga de torcidas no Clássico-Rei de Futsal ocorreu mesmo após alinhamento entre organizadas e FCFS

A confusão generalizada ocorrida na arquibancada do Ginásio Paulo Sarasate, na noite desta sexta-feira (12), se deu mesmo com um alinhamento entre as torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza junto à Federação Cearense de Futsal (FCFS) e a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel). O presidente da entidade que organiza o Campeonato Cearense de Futsal relatou como foi planejada a organização do evento ao Diário do Nordeste.

Ontem, teve reunião com as duas torcidas, Ceará e Fortaleza, que assumiram um compromisso junto com a Secretaria de Esporte da Federação e com seus clubes de vir para fazer uma festa bonita. Foi limitado o número de torcedores, né? Mil torcedores para cada clube, duas mil pessoas. Nós nos programamos junto com o policiamento, com o Batalhão de Policiamento de Eventos (BPE), com a Polícia Civil, Bombeiro, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS). Todos os órgãos estavam imbuídos para que hoje a gente tivesse uma noite tranquila, uma noite de retorno ao grande clássico, o rei do futsal cearense. Roberto do Vale Presidente da Federação Cearense de Futsal

Roberto do Vale ressaltou que houve mais de um encontro com líderes das organizadas. "É lamentável as cenas que nós presenciamos aqui no Ginásio Paulo Sarasate. Você foi muito feliz quando frisou que era para ser uma grande festa, uma grande noite. Não medimos esforços. A Federação Cearense, Ceará, Fortaleza, o próprio Secretário de Esporte que está presente aqui no ginásio, nos reunimos por três a quatro vezes com os dirigentes dos clubes. Mas, infelizmente, aquela bagunça que existe dentro dos estádios e fora do estádio contaminou o futsal", disse.

A partida marcava a volta da presença das duas torcida em Clássico-Rei nas quadras após 21 anos. Devido à confusão generalizada, a FCFS deu o jogo como encerrado após cerca de cinco minutos jogados da primeira etapa. Haverá remarcação para que o complemento do jogo seja disputado e a definição sairá de uma reunião com representantes dos dois clubes.

"Infelizmente, a gente vai ter que reprogramar esse jogo. Está cancelado porque não existe a mínima condição psicológica de se reiniciar o jogo e fazer torcida única ou portões fechados. Terça-feira a gente se reúne na Federação com os dois representantes e a gente divulga o que foi decidido.", concluiu o presidente. Quando o jogo foi paralisado, o Fortaleza vencia por 1 a 0, com gol marcado pelo experiente Valdin.

* Sob supervisão de Brenno Rebouças