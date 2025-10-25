Diário do Nordeste
Fortaleza perde para o Atlético/PI no CFO e está eliminado do Brasileiro de Futsal

Atual campeão do torneio, Leão cai nas quartas de final

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:20)
Jogada
Legenda: Atual campeão, o Leão foi eliminado no CFO pelo Atlético/PI
Foto: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza está eliminado do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Leão, atual campeão do torneio, foi derrotado no CFO pelo Atlético/PI por 3 a 1, sendo eliminado nas quartas de final. No jogo de ida, no Piauí, o auriverde havia vencido por 4x2.

Com a derrota no jogo de ida, o Leão precisava de uma vitória simples para forçar uma prorrogação. Mas quem saiu na frente foi o Atlético, com Chysthian.

Bob empatou para o Fortaleza, mas Luan, e o goleiro Lambão – ex-Ceará e Fortaleza – definiram o placar. 

Com o resultado, o Leão do Pici se despede da competição nacional e foca nas disputas da Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

