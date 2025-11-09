Diário do Nordeste
Sem torcida, Ceará e Fortaleza empatam em jogo de seis gols no Clássico-Rei do Futsal

Equipes se enfrentaram neste domingo (9)

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 13:34)
Jogada
Legenda: Fortaleza e Ceará em disputa no futsal.
Foto: João Moura / Fortaleza EC

Ceará e Fortaleza se enfrentaram em Clássico-Rei adiado da sétima rodada do Campeonato Cearense de Futsal. As equipes ficaram no empate de 3 a 3. Pecém e Pipoca (2x) marcaram para o Alvinegro, enquanto Gugu e Matheus (2x) fizeram para o Tricolor. Com o resultado, o Leão do Pici se mantém na ponta de cima da tabela, e o Vovô segue na vice-liderança. 

Os times entraram em quadra no Ginásio Paulo Sarasate neste domingo (9). A partida ocorreu com portões fechados por causa da confusão generalizada entre torcidas na disputa anterior. 

Como foi o jogo?

No início do primeiro tempo, o Fortaleza pressionava no ataque, quando o Alvinegro abriu o placar. Pecém girou e marcou o primeiro dos mandantes. A equipe fez o segundo com Pipoca, que recebeu passe no pé e finalizou quase sem ângulo.

O Tricolor reagiu nos minutos finais da etapa inicial. Após passe rasteiro na área, Matheus completou para o gol. O Vovô respondeu com Pipoca, que desviou a bola do goleiro adversário e finalizou para fazer o segundo dele e o terceiro pela camisa alvinegra.

Luizinho finalizou, e Matheus desviou para balançar novamente as redes para o Leão do Pici. Foi o segundo dele e o segundo da equipe. Assim, o placar foi para o intervalo em 3 a 2. 

No início da segunda etapa, o Fortaleza deixou tudo igual com Gugu. O camisa 10 recebeu passe em velocidade, girou para escapar da marcação e chutou para o fundo da rede. Apesar de seguirem em busca de virar o marcador, o placar se manteve até o final da partida.

