Ceará perde para o Traipú na prorrogação e está eliminado do Brasileiro de Futsal

O Ceará lutou, mas está eliminado do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Vozão até venceu o Traipu-AL no tempo normal por 3x2, em jogo no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca-AL, mas foi goleado na prorrogação por 4x0, sendo eliminado nas quartas de final. No jogo de ida, no CFO, em Fortaleza, a equipe alagoana havia vencido por 6 a 2.

Com o resultado, o Vozão se despede da competição nacional e foca nas disputas da Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.



Como foi o jogo?

Um primeiro tempo bastante movimentado entre as equipes. Atrás no placar geral, o Ceará entrou melhor e criou ótimas oportunidades. Samuel também tentou, mas viu o goleiro do Vovô fazer a defesa. A equipe cearense, no entanto, diminuiu o ritmo.

Já o Traipú equilibrou nas ações ofensivas, mas não conseguiu converter. Luquinha deu um chutão e viu o goleiro Alvinegro defender. O goleiro Thiago, no entanto, seguiu firme para defender a meta da pressão adversária.

Faltando quatro minutos para o fim do primeiro tempo, Rafinha recebeu ótimo passe pela direita e tocou de cobertura para encobrir o goleiro adversário e abrir o placar.

A equipe alvinegra ainda perdeu um jogador. Wagner foi expulso do banco de reservas após discussão com a arbitragem. Em novo lance, Pecém cobrou falta e tentou achar Rafinha, que quase completou de cabeça para ampliar o marcador, mas não conseguiu.

No segundo tempo, Samuel teve grande chance e Thiago fez nova defesa. A equipe alagoana continuou pressionando e viu Felipe Leite marcar. O atleta escapou da marcação, girou e conseguiu deixar tudo igual no placar.

E seguida, João César aproveitou cruzamento rasteiro na frente e só completou para para ampliar o marcador para o Vovô. Depois de manter a pressão, o Ceará ampliou novamente com João César, que marcou de cobertura. Não demorou para o Léo Café chutar de longe e diminuir. No tempo regulamentar, o placar ficou em 3 a 2 para o Vozão, forçando uma prorrogação para decidir a vaga na semifinal.

PRORROGAÇÃO

Na prorrogação, o Ceará fez uma partida abaixo do tempo normal e foi eliminado. Pedro fez jogada individual e chutou forte para marcar para o Traipú. João César ainda teve ótima oportunidade em cobrança de tiro livre direto, mas Andrei defendeu e a bola rebateu na trave para fora. Em seguida, a equipe de Alagoas ampliou com Eric em cobrança de pênalti. Os donos da casa aproveitaram saída do goleiro Thiago, e Farinha chegou para fazer o 3 a 0. Lukinha ainda fez o quarto da prorrogação, dando números finais ao jogo.